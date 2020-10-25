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25 октября 2020, 21:39 12

В Черкассах будет второй тур выборов мэра - результаты экзит-пола

25 октября 2020, 21:39 12
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В Черкасский городской совет проходят шесть партий
В Черкасский городской совет проходят шесть партий
Фото: из открытых источников
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Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, который в мае публично поссорился с президентом Владимиром Зеленским, набрал 32,6% голосов избирателей.

Об этом свидетельствуют результаты экзит-пола студии Савика Шустера и телеканала Украины-24.

Его политический оппонент Виктор Евпак от партии "Голос" получил 19,8%.

Третье место занял Виталий Ильченко от "Слуги народа" с результатом 17,8% голосов.

На четвертом месте - представитель ВО "Черкасчане" Владислав Пустовар (5,95%), на пятом - представитель партии "Европейская солидарность" Сергей Кудактин (5,86%).

В Черкасский городской совет проходят шесть партий. "Слуга народа" получает 20,68%, партия "За будущее" - 13,32%, "Голос" - 12,05%, "Европейская солидарность" - 10,92%, ВО "Черкасчина" - 8,7% и "Оппозиционная платформа - За жизнь" может рассчитывать на 5,74%.

Предельная ошибка выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).

Напомним, экзит-пол: в Одессе Труханову придется бороться за кресло мэра во втором туре.

Черкассы Черкасская область горсовет Местные выборы Анатолий Бондаренко экзит-пол
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