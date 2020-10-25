Екзит-пол: в Одесі Труханову доведеться боротися за крісло мера у другому турі

Його суперником стане екс-голова Одеської ОДА Микола Скорик

Його суперником стане екс-голова Одеської ОДА Микола Скорик

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В Одесі на виборах міського голови чинному меру Геннадію Труханову вдалося набрати лише 34,4% голосів виборців.

В Одесі, за результатами екзит-полу "Студії Савіка Шустера" Геннадій Труханов не відстояв мерське крісло в першому турі, пише RegioNews.

Згідно з даними опитування, у другий тур виходять чинний мер Геннадій Труханов (34,40%) і ексголова Одеської ОДА Микола Скорик (17,93%), що представляє ОПЗЖ.

"Слуга народу" Олег Філімонов набирає 13,75% голосів і займає третє місце.

На виборах в міськраду мерська "Довіряй справах" і "ОПЗЖ" набрали практично однаково. У "Слуги народу" трохи не дотягли до 16%.

Нагадаємо, Екзит-пол: у Харкові прогнозовано перемагає Кернес.