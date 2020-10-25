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25 жовтня 2020, 21:14 12

Екзит-пол: у Львові доля мерського крісла вирішуватиметься у другому турі

25 жовтня 2020, 21:14 12
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Фото з відкритих джерел
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Андрію Садовому не вдалося перемогти у першому турі виборів мера Львова

У львівській соціологічній агенції Fama оприлюднили перші результати екзит-полів, передає RegioNews.

Серед кандидатів на голову Львівської ОТГ лідирує триразовий мер Львова Андрій Садовий із 38% голосів. На другому місці - колишній голова Львівської ОДА, нардеп Олег Синютка із 28%. Третє місце посів Руслан Кошулинський - 9,8% голосів виборців. Львів'яни також підтримали Ярослава Рущишина (5,4%), Ігора Васюника (3,8%), Ігора Зінкевича (3,2%), Юлію Гвоздович (3,1%).

Зате серед партій, лідером виявилася "Європейська Солідарність" із 27,7% голосів. Із невеликим відривом, на другому місці - партія "Самопоміч" із 20,8% голосів. Мешканці Львова підтримали також "Голос" (11,9%), "Свободу" (6,4%), "Варту" (5,6%), "Слугу народу" (4,6%), Українську Галицьку Партію (4,6%).

Нагадаємо, екзит-пол: Філатов не перемагає в першому турі виборів мера Дніпра .

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