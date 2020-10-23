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23 жовтня 2020, 19:54 5

На КПВВ Донбасу продовжили обмежувальні заходи до кінця року

23 жовтня 2020, 19:54 5
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Такий наказ підписав командувач збройних сил
Фото: DPSUkraine
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На пунктах пропуску на Донбасі продовжили до кінця 2020 року протиепідемічні обмежувальні заходи.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України, передає RegioNews.

Так, контрольні пункти "Мар'їнка" і "Новотроїцьке" будуть і надалі функціонувати за осіннім графіком - щодня з 7:00 до 18:30, однак рух цими дорожніми коридорами заблокували російські збройні формування.

За тиждень рух дорожнім коридором "Донецьк – Маріуполь” окупанти розблоковували у понеділок та п’ятницю. У ці дній через КПВВ "Новотроїцьке” 160 громадян та 53 транспортних засобів потрапили на контрольовану територію, водночас 162 громадянина та 35 транспортних засобів проїхали до тимчасово окупованої Донеччини”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у штабі ООС розповіли, коли відбудеться запуск нового КПВВ "Щастя".

КПВВ карантин коронавірус Донбас прикордонники
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