На КПВВ Донбасу продовжили обмежувальні заходи до кінця року

Такий наказ підписав командувач збройних сил

Такий наказ підписав командувач збройних сил

Фото: DPSUkraine

На пунктах пропуску на Донбасі продовжили до кінця 2020 року протиепідемічні обмежувальні заходи.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України, передає RegioNews.

Так, контрольні пункти "Мар'їнка" і "Новотроїцьке" будуть і надалі функціонувати за осіннім графіком - щодня з 7:00 до 18:30, однак рух цими дорожніми коридорами заблокували російські збройні формування.

За тиждень рух дорожнім коридором "Донецьк – Маріуполь” окупанти розблоковували у понеділок та п’ятницю. У ці дній через КПВВ "Новотроїцьке” 160 громадян та 53 транспортних засобів потрапили на контрольовану територію, водночас 162 громадянина та 35 транспортних засобів проїхали до тимчасово окупованої Донеччини”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у штабі ООС розповіли, коли відбудеться запуск нового КПВВ "Щастя".