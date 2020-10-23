На КПВВ Донбасу продовжили обмежувальні заходи до кінця року
На пунктах пропуску на Донбасі продовжили до кінця 2020 року протиепідемічні обмежувальні заходи.
Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України, передає RegioNews.
Так, контрольні пункти "Мар'їнка" і "Новотроїцьке" будуть і надалі функціонувати за осіннім графіком - щодня з 7:00 до 18:30, однак рух цими дорожніми коридорами заблокували російські збройні формування.
За тиждень рух дорожнім коридором "Донецьк – Маріуполь” окупанти розблоковували у понеділок та п’ятницю. У ці дній через КПВВ "Новотроїцьке” 160 громадян та 53 транспортних засобів потрапили на контрольовану територію, водночас 162 громадянина та 35 транспортних засобів проїхали до тимчасово окупованої Донеччини”, - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у штабі ООС розповіли, коли відбудеться запуск нового КПВВ "Щастя".