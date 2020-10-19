У штабі ООС розповіли, коли відбудеться запуск нового КПВВ "Щастя"

Рішення про його створення було ухвалене під час засідання ТКГ

Рішення про його створення було ухвалене під час засідання ТКГ

Фото: Facebook

У Луганській області тривають роботи з будівництва додаткового пункту пропуску через лінію розмежування в місті Щастя, його планують відкрити 10 листопада.

Про це повідомляє пресцентр ООС у Facebook, передає RegioNews.

Рішення про створення нового КПВВ було ухвалено 22 липня 2020 року під час зустрічі Тристоронньої контактної групи. До будівництва пішохідного сполучення залучено представників військово-цивільних адміністрацій Луганської області, робітників Попаснянського районного водоканалу та регіональної служби автомобільних доріг", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що за підтримки міжнародних гуманітарних організацій на новому пункті будуть облаштовані санітарні зони, медичні модулі, пункти надання адміністративних послуг, пункт обігріву та намети для відпочинку.

Відкриття КПВВ "Щастя" заплановане на 10 листопада 2020 року. Його очікувана пропускна спроможність в’їзду-виїзду – 10-15 тисяч осіб за добу”, - додали в пресцентрі ООС.

Нагадаємо, у ТКГ домовилися про нові ділянках розмінування та розведення військ.