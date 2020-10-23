На КПВВ Донбасса продолжили ограничительные меры до конца года
На пунктах пропуска на Донбассе продлили до конца 2020 года противоэпидемические ограничительные меры.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает RegioNews.
Так, контрольные пункты "Марьинка" и "Новотроицкое" будут и в дальнейшем работать по осенним графику - ежедневно с 7:00 до 18:30, однако движение этими дорожными коридорами заблокировали российские вооруженные формирования.
За неделю движение дорожным коридором "Донецк - Мариуполь" оккупанты разблокировали в понедельник и пятницу. В эти дний через КПВВ "Новотроицкое" 160 граждан и 53 транспортных средств попали на контролируемую территорию, одновременно 162 гражданина и 35 транспортных средств проехали на временно оккупированную Донетчину", - говорится в сообщении.
Напомним, в штабе ООС рассказали, когда состоится запуск нового КПВВ "Счастье".