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23 жовтня 2020, 18:54

У ТКГ пояснили, навіщо священників хочуть залучити до переговорів з бойовиками

23 жовтня 2020, 18:54
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На думку віцепрем'єр-міністра Резнікова, це може допомогти налагодити інклюзивний внутрішній діалог
На думку віцепрем'єр-міністра Резнікова, це може допомогти налагодити інклюзивний внутрішній діалог
Фото з відкритих джерел
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Віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков пояснив, навіщо представників релігійних організацій хочуть залучити до роботи в Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це Резніков заявив на форумі з безпеки в Києві.

За його словами, священники мають хороший досвід у відновленні довіри, а також у спілкуванні з людьми, що, на його думку, "може допомогти налагодити інклюзивний внутрішній діалог".

"Ви ж розумієте, що складні переговори мають на увазі, в тому числі складні діалоги. Одне із завдань на порядку денному - це зниження рівня страху в суспільстві та відновлення довіри", - сказав він.

За його словами, це гарна ідея, і поки уряд має позитивну реакцію від представників конфесій.

Нагадаємо, раніше у Кабміні сказали, скільки потрібно грошей Україні, щоб відновити Донбас.

ТКГ Україна влада війна Священник Донбас міністр
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