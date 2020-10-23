У ТКГ пояснили, навіщо священників хочуть залучити до переговорів з бойовиками
Віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков пояснив, навіщо представників релігійних організацій хочуть залучити до роботи в Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
Про це Резніков заявив на форумі з безпеки в Києві.
За його словами, священники мають хороший досвід у відновленні довіри, а також у спілкуванні з людьми, що, на його думку, "може допомогти налагодити інклюзивний внутрішній діалог".
"Ви ж розумієте, що складні переговори мають на увазі, в тому числі складні діалоги. Одне із завдань на порядку денному - це зниження рівня страху в суспільстві та відновлення довіри", - сказав він.
За його словами, це гарна ідея, і поки уряд має позитивну реакцію від представників конфесій.
Нагадаємо, раніше у Кабміні сказали, скільки потрібно грошей Україні, щоб відновити Донбас.