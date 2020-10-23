Депутатам з початку року виплатили більше 90 млн грн

Кошти з бюджету вони отримують в основному готівкою

Кошти з бюджету вони отримують в основному готівкою

Фото: flickr

Народні депутати від початку року на оплату праці та компенсацію витрат, пов’язаних зі здійсненням своєї діяльності, отримали з бюджету 92,3 млн грн готівкових коштів.

Про це повідомляє видання "Економічна правда” із посиланням на дані порталу публічних коштів spending.gov.ua, передає RegioNews.

Від початку року сума переведених коштів до Державної казначейської служби для виплати готівкою заробітної плати перевищила 42 млн гривень”, - пише видання.

19,2 млн грн виплатили депутатам у період з 15 січня по 4 лютого в якості компенсації за відпустки. Помічники народних депутатів отримали винагороди готівкою в сумі 12,7 млн гривень.

На відшкодування витрат, які пов’язані з виконанням народними депутатами своїх повноважень, з державного бюджету готівкою було виплачено 17,9 млн гривень. Найбільше перерахування відбулось 15 вересня – 2,9 млн гривень.

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