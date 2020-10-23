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23 жовтня 2020, 17:33 7

Депутатам з початку року виплатили більше 90 млн грн

23 жовтня 2020, 17:33 7
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Кошти з бюджету вони отримують в основному готівкою
Кошти з бюджету вони отримують в основному готівкою
Фото: flickr
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Народні депутати від початку року на оплату праці та компенсацію витрат, пов’язаних зі здійсненням своєї діяльності, отримали з бюджету 92,3 млн грн готівкових коштів.

Про це повідомляє видання "Економічна правда” із посиланням на дані порталу публічних коштів spending.gov.ua, передає RegioNews.

Від початку року сума переведених коштів до Державної казначейської служби для виплати готівкою заробітної плати перевищила 42 млн гривень”, - пише видання.

19,2 млн грн виплатили депутатам у період з 15 січня по 4 лютого в якості компенсації за відпустки. Помічники народних депутатів отримали винагороди готівкою в сумі 12,7 млн гривень.

На відшкодування витрат, які пов’язані з виконанням народними депутатами своїх повноважень, з державного бюджету готівкою було виплачено 17,9 млн гривень. Найбільше перерахування відбулось 15 вересня – 2,9 млн гривень.

Нагадаємо, "Слуги народу" відзвітують про поїздку на Донбас перед трьома комітетами Ради

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