Депутатам с начала года выплатили более 90 млн грн
Народные депутаты с начала года на оплату труда и компенсацию расходов, связанных с осуществлением своей деятельности, получили из бюджета 92,3 млн грн наличных средств.
Об этом сообщает издание "Экономическая правда" со ссылкой на данные портала публичных средств spending.gov.ua, передает RegioNews.
С начала года сумма переведенных средств в Государственную казначейскую службу для выплаты наличными заработной платы превысила 42 млн гривен", - пишет издание.
19,2 млн грн выплатили депутатам в период с 15 января по 4 февраля в качестве компенсации за отпуска. Помощники народных депутатов получили вознаграждения наличными в сумме 12,7 млн гривен.
На возмещение расходов, связанных с выполнением народными депутатами своих полномочий, из государственного бюджета наличными было выплачено 17,9 млн гривен. Больше всего перечислений произошло 15 сентября - 2,9 млн гривен.
Напомним, "Слуги народа" отчитаются о поездке на Донбасс перед тремя комитетами Рады.