Депутатам с начала года выплатили более 90 млн грн

Средства из бюджета они получают в основном наличными

Средства из бюджета они получают в основном наличными

Фото: flickr

Народные депутаты с начала года на оплату труда и компенсацию расходов, связанных с осуществлением своей деятельности, получили из бюджета 92,3 млн грн наличных средств.

Об этом сообщает издание "Экономическая правда" со ссылкой на данные портала публичных средств spending.gov.ua, передает RegioNews.

С начала года сумма переведенных средств в Государственную казначейскую службу для выплаты наличными заработной платы превысила 42 млн гривен", - пишет издание.

19,2 млн грн выплатили депутатам в период с 15 января по 4 февраля в качестве компенсации за отпуска. Помощники народных депутатов получили вознаграждения наличными в сумме 12,7 млн гривен.

На возмещение расходов, связанных с выполнением народными депутатами своих полномочий, из государственного бюджета наличными было выплачено 17,9 млн гривен. Больше всего перечислений произошло 15 сентября - 2,9 млн гривен.

Напомним, "Слуги народа" отчитаются о поездке на Донбасс перед тремя комитетами Рады.