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23 жовтня 2020, 14:52 8

Більше 70 млн грн витратили партії на рекламу у Facebook за два місяці

23 жовтня 2020, 14:52 8
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За один день у жовтні партії витратили $150 тисяч
За один день у жовтні партії витратили $150 тисяч
Фото: flickr
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Починаючи з 5 вересня 2020 року, коли офіційно стартувала передвиборча кампанія, українські політичні партії витратили на рекламу в соціальній мережі Facebook понад 70 млн грн.

Про це на прес-конференції в агентстві Інтерфакс-Україна повідомила голова правління Громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська, передає RegioNews.

У період офіційного виборчого процесу з 5 вересня, за нашими оцінками, на рекламу у Facebook різні політичні партії витратили понад 70 млн грн - це майже $2,5 млн", - сказала Айвазовська.

Вона додала, що упродовж останніх тижнів перед місцевими виборами рекламна кампанія у Facebook була особливо насиченою.

Якщо порівнювати активність партій на витрачання цих ресурсів, то у вересні це було майже $30 тисяч в день різними політичними силами сукупно. Уже у жовтні, зокрема 17 жовтня, сума досягала $150 тисяч на день", - розповіла вона.

ОПОРА закликала політичні партії вказати ці витрати у фінансових звітах своїх передвиборчих фондів.

Нагадаємо, "УДАР" за два тижні агітації витратив майже 46 мільйонів гривень.

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