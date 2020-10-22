14:17  22 жовтня
Зеленський змінив керівників СБУ у трьох областях
14:42  22 жовтня
Кабмін виділив 90 млн грн на запобігання пожежам у Чорнобильській зоні
17:48  22 жовтня
Від початку доби на Донбасі зафіксовано чотири обстріли
UA | RU
UA | RU
22 жовтня 2020, 19:51 3

Зеленський заявив, що не виключає кадрові зміни в Кабміні

22 жовтня 2020, 19:51 3
Читайте также на русском языке
Найближчим часом буде проведена оцінка результатів окремих міністерств
Найближчим часом буде проведена оцінка результатів окремих міністерств
Фото: Офіс президента
Читайте также
на русском языке

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом у Кабміні можуть змінити деяких міністрів.

Про це він сказав в інтерв’ю українським телеканалам, передає RegioNews.

За його словами, найслабшим міністрам доведеться піти з уряду.

Голови можуть полетіти. Це правда. Але не через те, що хтось з депутатів має погані стосунки з тим чи іншим міністром. Найближчим часом ми подивимось на результати разом з прем'єром і дійсно когось може не бути", - сказав Зеленський.

Прізвища міністрів, яких можуть відправити у відставку, Зеленський називати не став.

Він зазначив, що якби вказав конкретні імена, то це було б "не президентством, а політиканством”.

Нагадаємо, Зеленський звинуватив Кернеса у складній ситуації з коронавірусом у Харкові.

Кабмін Володимир Зеленський міністр звільнення кадри Інтерв'ю
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Зеленський прибув із робочою поїздкою в Донецьку область
22 жовтня 2020, 18:59
Зеленський звинуватив Кернеса у складній ситуації з коронавірусом у Харкові
22 жовтня 2020, 18:42
Президент пояснив позитивні сторони створення вільної економічної зони на Донбасі
22 жовтня 2020, 18:32
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Політики без досвіду, родинні клани та аутсайдери. Хто представлятиме "За майбутнє" у Західній Україні
Садовий або Синютка: дві загадки передвиборчого Львова
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Кирило Сазонов
Олександр Костенко
Всі блоги »