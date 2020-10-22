Зеленський заявив, що не виключає кадрові зміни в Кабміні
Найближчим часом буде проведена оцінка результатів окремих міністерств
Найближчим часом буде проведена оцінка результатів окремих міністерств
Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом у Кабміні можуть змінити деяких міністрів.
Про це він сказав в інтерв’ю українським телеканалам, передає RegioNews.
За його словами, найслабшим міністрам доведеться піти з уряду.
Голови можуть полетіти. Це правда. Але не через те, що хтось з депутатів має погані стосунки з тим чи іншим міністром. Найближчим часом ми подивимось на результати разом з прем'єром і дійсно когось може не бути", - сказав Зеленський.
Прізвища міністрів, яких можуть відправити у відставку, Зеленський називати не став.
Він зазначив, що якби вказав конкретні імена, то це було б "не президентством, а політиканством”.
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