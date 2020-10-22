Зеленський заявив, що не виключає кадрові зміни в Кабміні

Найближчим часом буде проведена оцінка результатів окремих міністерств

Найближчим часом буде проведена оцінка результатів окремих міністерств

Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом у Кабміні можуть змінити деяких міністрів.

Про це він сказав в інтерв’ю українським телеканалам, передає RegioNews.

За його словами, найслабшим міністрам доведеться піти з уряду.

Голови можуть полетіти. Це правда. Але не через те, що хтось з депутатів має погані стосунки з тим чи іншим міністром. Найближчим часом ми подивимось на результати разом з прем'єром і дійсно когось може не бути", - сказав Зеленський.

Прізвища міністрів, яких можуть відправити у відставку, Зеленський називати не став.

Він зазначив, що якби вказав конкретні імена, то це було б "не президентством, а політиканством”.

Нагадаємо, Зеленський звинуватив Кернеса у складній ситуації з коронавірусом у Харкові.