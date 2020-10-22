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22 октября 2020, 19:51 6

Зеленский заявил, что не исключает кадровые изменения в Кабмине

22 октября 2020, 19:51 6
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В ближайшее время будет проведена оценка результатов отдельных министерств
В ближайшее время будет проведена оценка результатов отдельных министерств
Фото: Офис президента
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время в Кабмине могут изменить некоторых министров.

Об этом он сказал в интервью украинским телеканалам, передает RegioNews.

По его словам, самым слабым министрам придется уйти из правительства.

Головы могут полететь. Это правда. Но не потому, что кто-то из депутатов имеет плохие отношения с тем или иным министром. В ближайшее время мы посмотрим на результаты вместе с премьером и действительно кого-то может не быть", - сказал Зеленский.

Фамилии министров, которых могут отправить в отставку, Зеленский называть не стал.

Он отметил, что если бы указал конкретные имена, то это было бы "не президентством, а политиканством".

Напомним, Зеленский обвинил Кернеса в сложной ситуации с коронавирусом в Харькове.

Кабмин Владимир Зеленский министр увольнение кадры Интервью
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