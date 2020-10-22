Сивохо розкритикував поїздку "слуг народу" на Донбас

Він вважає, що депутати правлячої фракції "два дні селфилися на Донбасі”

Він вважає, що депутати правлячої фракції "два дні селфилися на Донбасі”

Фото: Facebook

Колишній радник секретаря РНБО Сергій Сивохо розкритикував поїздку на Донбас народних депутатів від "Слуги народу" через їхнє небажання наближатися до передової.

Про це він написав у Facebook, передає RegioNews.

Поясніть мені, шановні слуги, якому народу ви служите? Два дні, сміливі і красиві, селфилися на Донбасі в супроводі охорони, а до простих людей так і не зійшли", - написав Сивохо.

Він закликав депутатів приїхати в Опитне або інший населений пункт "сірої зони".

Навіщо тоді взагалі вся ця смішна метушня на лінії зіткнення за три дні до виборів? Придумайте собі якесь переконливе виправдання, будьте ласкаві!" - заявив Сивохо.

Нагадаємо, 21 жовтня "Слуги народу" поїхали на Донбас: будуть спілкуватися з військовими та місцевими мешканцями.