Сивохо розкритикував поїздку "слуг народу" на Донбас
Він вважає, що депутати правлячої фракції "два дні селфилися на Донбасі”
Він вважає, що депутати правлячої фракції "два дні селфилися на Донбасі”
Колишній радник секретаря РНБО Сергій Сивохо розкритикував поїздку на Донбас народних депутатів від "Слуги народу" через їхнє небажання наближатися до передової.
Про це він написав у Facebook, передає RegioNews.
Поясніть мені, шановні слуги, якому народу ви служите? Два дні, сміливі і красиві, селфилися на Донбасі в супроводі охорони, а до простих людей так і не зійшли", - написав Сивохо.
Він закликав депутатів приїхати в Опитне або інший населений пункт "сірої зони".
Навіщо тоді взагалі вся ця смішна метушня на лінії зіткнення за три дні до виборів? Придумайте собі якесь переконливе виправдання, будьте ласкаві!" - заявив Сивохо.
Нагадаємо, 21 жовтня "Слуги народу" поїхали на Донбас: будуть спілкуватися з військовими та місцевими мешканцями.
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