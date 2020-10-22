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22 октября 2020, 19:30 6

Сивохо раскритиковал поездку "слуг народа" на Донбасс

22 октября 2020, 19:30 6
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Он считает, что депутаты правящей фракции "два дня селфились на Донбассе"
Он считает, что депутаты правящей фракции "два дня селфились на Донбассе"
Фото: Facebook
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Бывший советник секретаря СНБО Сергей Сивохо раскритиковал поездку на Донбасс народных депутатов от "Слуги народа" из-за их нежелания приближаться к передовой.

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

Объясните мне, уважаемые слуги, какому народу вы служите? Два дня, смелые и красивые, селфились на Донбассе в сопровождении охраны, а к простым людям так и не снизошли", - написал Сивохо.

Он призвал депутатов приехать в Опытное или другой населенный пункт "серой зоны".

Зачем тогда вообще вся эта смешная возня на линии соприкосновения за три дня до выборов? Придумайте себе какое-то убедительное оправдание, будьте добры!" - заявил Сивохо.

Напомним, 21 октября "Слуги народа" поехали на Донбасс: будут общаться с военными и местными жителями.

Сергей Сивохо Донбасс Слуга народа депутаты агитация
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