Сивохо раскритиковал поездку "слуг народа" на Донбасс

Он считает, что депутаты правящей фракции "два дня селфились на Донбассе"

Он считает, что депутаты правящей фракции "два дня селфились на Донбассе"

Фото: Facebook

Бывший советник секретаря СНБО Сергей Сивохо раскритиковал поездку на Донбасс народных депутатов от "Слуги народа" из-за их нежелания приближаться к передовой.

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

Объясните мне, уважаемые слуги, какому народу вы служите? Два дня, смелые и красивые, селфились на Донбассе в сопровождении охраны, а к простым людям так и не снизошли", - написал Сивохо.

Он призвал депутатов приехать в Опытное или другой населенный пункт "серой зоны".

Зачем тогда вообще вся эта смешная возня на линии соприкосновения за три дня до выборов? Придумайте себе какое-то убедительное оправдание, будьте добры!" - заявил Сивохо.

Напомним, 21 октября "Слуги народа" поехали на Донбасс: будут общаться с военными и местными жителями.