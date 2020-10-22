Нардеп Потураєв вважає, що партія "Слуга народу" розпадеться
До моменту проведення нових виборів до Верховної Ради України партія "Слуга народу" може розділитися на кілька політичних сил.
Про це нардеп від "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, керівник Кіровоградської партійного осередку Микита Потураєв розповів в інтерв'ю виданню LB.ua , пише RegioNews.
Розмірковуючи про перспективи пропрезидентської партії, нардеп, зокрема, сказав:
Перспективи партії "Слуга народу", я б сказав так, не туманні, вони достатньо конкретні. Думаю, що на наступних виборах, коли б вони не відбулися, від "Слуги народу" піде як мінімум 2, а то і 3 сили. Одна з них безпосередньо "Слуга народу", а дві або як мінімум одна нова сила", – зазначив Потураєв.
Він уточнив, що в партії вже сьогодні "є центристська група" (як відзначають журналісти LB.ua очевидно, маються на увазі люди, орієнтовані на спікера ВР Дмитра Разумкова).
У партії і сьогодні є центристська група. Вона цілком реформаторська, але як би з таким, трохи лівим ухилом. Є безумовні правоцентристи, до яких я і себе відношу", – розповів Потураєв.
Нардеп підтвердив, що сьогодні фракція "слуг" переживає процес "фрагментації на групи впливу.
Група Павлюка — це взагалі окремо, вони не мають відношення ані до лівого центру, до правого центру. Так, є лівоцентристи, правоцентристи, є ті, хто орієнтується безпосередньо на президента. І тут як він їм скаже, так вони власне і будуть себе позиціонувати. Скаже, що тепер ми соціалісти, значить, будуть соціалістами. Скаже, що тепер знову лібертаріанці, будуть знову лібертаріанцями. Не має ніякого значення", – повідомив народний обранець.
Нагадаємо, раніше "Слуга народу" Богуцька агітувала за кандидата від партії "За Майбутнє".