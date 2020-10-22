Нардеп Потураєв вважає, що партія "Слуга народу" розпадеться

На наступних виборах в Раду підуть дві або три сили, вважає депутат від пропрезидентської партії

На наступних виборах в Раду підуть дві або три сили, вважає депутат від пропрезидентської партії

Фото: Страна.ua

До моменту проведення нових виборів до Верховної Ради України партія "Слуга народу" може розділитися на кілька політичних сил.

Про це нардеп від "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, керівник Кіровоградської партійного осередку Микита Потураєв розповів в інтерв'ю виданню LB.ua , пише RegioNews. Розмірковуючи про перспективи пропрезидентської партії, нардеп, зокрема, сказав: Перспективи партії "Слуга народу", я б сказав так, не туманні, вони достатньо конкретні. Думаю, що на наступних виборах, коли б вони не відбулися, від "Слуги народу" піде як мінімум 2, а то і 3 сили. Одна з них безпосередньо "Слуга народу", а дві або як мінімум одна нова сила", – зазначив Потураєв. Він уточнив, що в партії вже сьогодні "є центристська група" (як відзначають журналісти LB.ua очевидно, маються на увазі люди, орієнтовані на спікера ВР Дмитра Разумкова). У партії і сьогодні є центристська група. Вона цілком реформаторська, але як би з таким, трохи лівим ухилом. Є безумовні правоцентристи, до яких я і себе відношу", – розповів Потураєв. Нардеп підтвердив, що сьогодні фракція "слуг" переживає процес "фрагментації на групи впливу. Група Павлюка — це взагалі окремо, вони не мають відношення ані до лівого центру, до правого центру. Так, є лівоцентристи, правоцентристи, є ті, хто орієнтується безпосередньо на президента. І тут як він їм скаже, так вони власне і будуть себе позиціонувати. Скаже, що тепер ми соціалісти, значить, будуть соціалістами. Скаже, що тепер знову лібертаріанці, будуть знову лібертаріанцями. Не має ніякого значення", – повідомив народний обранець. Нагадаємо, раніше "Слуга народу" Богуцька агітувала за кандидата від партії "За Майбутнє".

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