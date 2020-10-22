Тезка Шарія вимагає через суд заборонити партію блогера

Чоловік вважає, що його прізвище використовували в назві партії без відповідної згоди

Чоловік вважає, що його прізвище використовували в назві партії без відповідної згоди

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Про це повідомляє пресслужба Окружного адмінсуду Києва, пише RegioNews.

У своєму позові громадянин вказав, що він не є членом зазначеної партії, не працює в ній і не входить до складу керівних органів партії. Чоловік вважає, що його прізвище використовували в назві партії без відповідної згоди.

У зв'язку з цим він вважає, що Міністерство юстиції має подати до суду позов про заборону діяльності партії Шарія. На поточний момент ОАСК розглядає необхідність відкриття провадження у даній справі.

Нагадаємо, 30 липня Київський окружний адмінсуд відкрив провадження у справі про заборону партії Шарія за позовом іншої особи.