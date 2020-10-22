14:17  22 жовтня
Зеленський змінив керівників СБУ у трьох областях
14:42  22 жовтня
Кабмін виділив 90 млн грн на запобігання пожежам у Чорнобильській зоні
17:48  22 жовтня
Від початку доби на Донбасі зафіксовано чотири обстріли
UA | RU
UA | RU
22 жовтня 2020, 18:05 2

Тезка Шарія вимагає через суд заборонити партію блогера

22 жовтня 2020, 18:05 2
Читайте также на русском языке
Чоловік вважає, що його прізвище використовували в назві партії без відповідної згоди
Чоловік вважає, що його прізвище використовували в назві партії без відповідної згоди
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Громадянин України Віктор Шарій через суд вимагає від Міністерства юстиції заборонити Партію Шарія – політичну силу блогера Анатолія Шарія.

Про це повідомляє пресслужба Окружного адмінсуду Києва, пише RegioNews.

У своєму позові громадянин вказав, що він не є членом зазначеної партії, не працює в ній і не входить до складу керівних органів партії. Чоловік вважає, що його прізвище використовували в назві партії без відповідної згоди.

У зв'язку з цим він вважає, що Міністерство юстиції має подати до суду позов про заборону діяльності партії Шарія. На поточний момент ОАСК розглядає необхідність відкриття провадження у даній справі.

Нагадаємо, 30 липня Київський окружний адмінсуд відкрив провадження у справі про заборону партії Шарія за позовом іншої особи.

Партія Шарія Анатолій Шарій суд позов заборона оаск
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Голова ОАСК Вовк не прийшов на засідання суду з обрання йому запобіжного заходу
22 жовтня 2020, 16:23
Винуватець ДТП під Києвом, у якій загинула ціла родина, постане перед судом
22 жовтня 2020, 15:58
Голова Державної судової адміністрації Холоднюк подав у відставку
22 жовтня 2020, 14:21
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Політики без досвіду, родинні клани та аутсайдери. Хто представлятиме "За майбутнє" у Західній Україні
Садовий або Синютка: дві загадки передвиборчого Львова
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Кирило Сазонов
Олександр Костенко
Всі блоги »