Тезка Шарія вимагає через суд заборонити партію блогера
Громадянин України Віктор Шарій через суд вимагає від Міністерства юстиції заборонити Партію Шарія – політичну силу блогера Анатолія Шарія.
Про це повідомляє пресслужба Окружного адмінсуду Києва, пише RegioNews.
У своєму позові громадянин вказав, що він не є членом зазначеної партії, не працює в ній і не входить до складу керівних органів партії. Чоловік вважає, що його прізвище використовували в назві партії без відповідної згоди.
У зв'язку з цим він вважає, що Міністерство юстиції має подати до суду позов про заборону діяльності партії Шарія. На поточний момент ОАСК розглядає необхідність відкриття провадження у даній справі.
Нагадаємо, 30 липня Київський окружний адмінсуд відкрив провадження у справі про заборону партії Шарія за позовом іншої особи.