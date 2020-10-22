Голова Державної судової адміністрації Холоднюк подав у відставку

Заяву має розглянути ще Вища рада правосуддя

Заяву має розглянути ще Вища рада правосуддя

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Голова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк написав заяву про звільнення за власним бажанням.

Як передає RegioNews, про це повідомив у коментарі Укрінформу керівник пресслужби відомства Андрій Лисенко.

Зеновій Холоднюк написав заяву про звільнення за власним бажанням", - сказав він.

За його словами, тепер цю заяву найближчим часом повинна розглянути Вища рада правосуддя, яка і виносить рішення про звільнення і призначення голови Державної судової адміністрації.

Раніше повідомлялось, що Вищий антикорупційний суд відсторонив на два місяці Зеновія Холоднюка від посади голови Державної судової адміністрації України.

Нагадаємо, 17 липня НАБУ повідомило про підозру 12 особам, у тому числі голові ДСА та голові Окружного адмінсуду Києва.