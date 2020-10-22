Тезка Шария требует через суд запретить партию блогера
Гражданин Украины Виктор Шарий через суд требует от Министерства юстиции запретить Партию Шария – политическую силу блогера Анатолия Шария.
Об этом сообщает пресс-служба Окружного админсуда Киева, пишет RegioNews.
В своем иске гражданин указал, что он не является членом указанной партии, не работает в ней и не входит в состав руководящих органов партии. Мужчина считает, что его фамилию использовали в названии партии без соответствующего согласия.
В связи с этим он считает, что Министерство юстиции должно подать в суд иск о запрете деятельности партии Шария. На текущий момент ОАСК рассматривает необходимость открытия производства по данному делу.
Напомним, 30 июля Киевский окружной админсуд открыл производство в деле о запрете партии Шария по иску другого лица.