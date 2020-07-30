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Київський окружний адмінсуд відкрив провадження у справі про заборону партії Шарія
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30 липня 2020, 19:36

Київський окружний адмінсуд відкрив провадження у справі про заборону партії Шарія

30 липня 2020, 19:36
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Позивачем у справі визначений вінницький активіст Юрій Павленко
Позивачем у справі визначений вінницький активіст Юрій Павленко
Фото з відкритих джерел
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Розгляд справи здійснюватиметься за правилами спрощеного позивного провадження без повідомлення учасників справи.

На офіційному сайті ОАСК 30 липня опубліковано повідомлення про відкриття провадження щодо заборони діяльності "Партії Шарія”, пише RegioNews.

За повідомленням держпорталу "Судова влада України”, позивачем є вінницький активіст Юрій Павленко.

Позивач, просить суд визнати протиправною бездіяльність Міністерства юстиції України щодо не прийняття рішення з приводу невідповідності діяльності "Партії Шарія" вимогам Закону "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".

Водночас, позивач просить ОАСК зобов’язати Мін’юст звернутись з позовом до суду про заборону діяльності "Партії Шарія" на території України та скасувати відповідну державну реєстрацію.

Нагадаємо, сьогодні активісти придбали подарункові сертифікати на камери в СІЗО для Медведчука, Шарія, Бойка та Рабиновича, вимагаючи у Міністерства юстиції заборонити в Україні дільність партії Шарія та "ОПЗЖ".

Раніше Окружний адмінсуд Києва просили зобов'язати Міністерство юстиції України звернутися до суду про заборону діяльності Партії Шарія".

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