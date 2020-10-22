На Луганщині керівництво ДСНС підозрюють у недбалості через масштабні пожежі

Слідство ведеться за ч.2 статті 367

Слідство ведеться за ч.2 статті 367

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Державне бюро розслідувань веде слідство у зв'язку з можливою недбалістю керівництва управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Луганській області під час гасіння пожеж у регіоні. Бездіяльність чиновників призвела до масштабних руйнувань будинків і жертв.

Про це передає RegioNews з посиланням на повідомлення на сайті ДБР.

Керівництво місцевої служби з НС підозрюють у неналежному виконанні своїх службових обов'язків. Їх халатність призвела до тяжких наслідків пожеж у вигляді загибелі людей, знищення споруд, будівель і лісових масивів у вересні-жовтні цього року.

Слідство ведеться за ч.2 статті 367 (неналежне виконання службовою особою обов'язків через несумлінне ставлення до них, що призвело до істотної шкоди правам, свободам та інтересам громадян, держави, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

За санкцією цієї статті можливий тюремний строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади протягом трьох років.

Нагадаємо, делегація України в ОБСЄ оприлюднила докази того, що причиною пожежі біля Попасної на Луганщині був навмисний підпал з боку бойовиків.