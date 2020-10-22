СМИ узнали, какие украинские дороги отдадут частным владельцам

В концессию планируется передать первые шесть автомобильных дорог в регионах

В концессию планируется передать первые шесть автомобильных дорог в регионах

Фото: flickr

В Украине планируют реализовать первые пилотные проекты по государственно-частному партнерству в автодорожной отрасли, результатом которых станет передача в концессию некоторых дорог.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники в отрасли, передает RegioNews.

Сообщается, что в первую очередь для реализации государственно-частного партнерства будут предложены следующие дороги:

участок дороги М-03 от Борисполя до Полтавы;

участок дороги М-06 от Киева до Ровно;

маршрут от Днепра до Кривого Рога и Николаева (М-04, Н-11);

маршрут Ягодин - Ковель - Луцк (М-07, М-19);

маршрут Харьков - Днепр - Запорожье (М-29, M-04, M-18);

участок дороги М-14 от Херсона в Николаев.

Как пишет издание, частные инвесторы берут на себя обязательства обновлять и развивать существующую дорогу, а с Дорожного фонда будут выделяться деньги на поддержку инвестора при условии соблюдения им всех обязательств.

Вместо взимания платы за проезд планируется, что инвестор будет зарабатывать за счет развития придорожной инфраструктуры: АЗС, заведений общественного питания, рекламных площадей и т.д", - говорится в сообщении.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, реализация этой программы позволит привлечь более 9 млрд долларов частных инвестиций в восстановление и содержание более 4500 километров автомобильных дорог государственного значения.

Первую программу государственно-частного партнерства в секторе автомобильных дорог планируют презентовать 29 октября 2020 года.

Напомним, ранее СБУ предупредила махинацию на строительстве дорог на Харьковщине.