Глава ОАСК Вовк не пришел на заседание суда по избранию ему меры пресечения
Высший антикоррупционный суд не смог выбрать меры пресечения судьям Окружного административного суда, поскольку они не явились на заседание.
Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает RegioNews.
Известно, что сегодня, 22 октября в Высшем антикоррупционном суде должно было состояться судебное заседание по делу о совершении уголовных преступлений головой и одним из судей Окружного административного суда города Киева.
Согласно ходатайству прокуроров САП и детективов НАБУ, подозреваемым должны были избрать меры пресечения в виде залога.
Однако заседание так и не состоялось, поскольку в суд не явились подозреваемые и их защитники", - говорится в сообщении.
В ВАСК добавили, что рассмотрение ходатайств было перенесено на 9 и на 13 часов 28 октября 2020 года.
Напомним, ранее НАБУ вызвало Павла Вовка и еще трех судей ОАСК для участия в следственных действиях.