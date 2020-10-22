Глава ОАСК Вовк не пришел на заседание суда по избранию ему меры пресечения

В суд не явились подозреваемые и их защитники

В суд не явились подозреваемые и их защитники

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Высший антикоррупционный суд не смог выбрать меры пресечения судьям Окружного административного суда, поскольку они не явились на заседание.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает RegioNews.

Известно, что сегодня, 22 октября в Высшем антикоррупционном суде должно было состояться судебное заседание по делу о совершении уголовных преступлений головой и одним из судей Окружного административного суда города Киева.

Согласно ходатайству прокуроров САП и детективов НАБУ, подозреваемым должны были избрать меры пресечения в виде залога.

Однако заседание так и не состоялось, поскольку в суд не явились подозреваемые и их защитники", - говорится в сообщении.

В ВАСК добавили, что рассмотрение ходатайств было перенесено на 9 и на 13 часов 28 октября 2020 года.

Напомним, ранее НАБУ вызвало Павла Вовка и еще трех судей ОАСК для участия в следственных действиях.