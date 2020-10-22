Місцеві вибори 2020: у Нацполіції розповіли, у яких регіонах йде "найбільш брудна гра"

Йдеться про великі міста і ОТГ

Йдеться про великі міста і ОТГ

Фото з відкритих джерел

У Національній поліції розповіли, в яких регіонах можуть виникнути проблеми в ході місцевих виборів.

Про це передає RegioNews з посиланням на інтерв'ю для "Інтерфакс-Україна" глави Нацполіції Ігоря Клименка.

За його словами, на виборах зараз спостерігається багато правопорушень, маніпуляцій і спекуляцій.

"Всі читають новини, бачать повідомлення поліції і розуміють, що ці вибори в принципі "проблемні". Правопорушень, маніпуляцій і спекуляцій дуже багато", - заявив він.

Глава Нацполіції наголосив, що "найбільш брудна гра йде в великих містах і ОТГ - там, де сфери впливу сильні, там і потужніше кандидати борються за голоси виборців".

Клименко запевнив, що поліція насторожі: відразу присікає і документує такі моменти.

Нагадаємо, за минулу добу поліція відкрила 33 кримінальних проваджень через порушення виборчого процесу.