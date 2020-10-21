"Європейська солідарність” маніпулює фактами про фальсифікації в Борщагівській ОТГ

Партію звинуватили у розповсюдженні напівправди

Партію звинуватили у розповсюдженні напівправди

Фото: із відкритих джерел

Київська територіальна організація партії “Європейська солідарність” заявила про підготовку фальсифікацій на місцевих виборах на Київщині, однак як доказ навела лише дані по селу Петропавлівська Борщагівка.

Про це повідомляє Facebook-спільнота "Громада об'єднаної Борщагівки”, передає RegioNews.

Повідомляється, що упродовж місяця в цьому селі дійсно було зафіксоване аномальне зростання кількості виборців на 1100 осіб.

Натомість це є лише частиною правди або напівправдою, адже, як зазначено на сайті Державного реєстру виборців, перше місце у Київській області за кількістю тих, хто раптом забажав змінити свою виборчу адресу, із показником 3324 новоприбулих виборців посідає вся Борщагівська об’єднана громада, куди входить не лише Петропавлівська, а й Софіївська Борщагівка, а також село Чайки”, - йдеться в повідомленні.

У спільноті звертають увагу, що партія "Європейська солідарність” чомусь забула згадати про близько 2 тисяч так званих "виборчих туристів”, які зареєструвалися для участі у місцевих виборах саме у Софіївській Борщагівці.

Можливо, тому, що на посаду голови Борщагівської ОТГ від "ЄС” балотується чинний сільський голова Софіївської Борщагівки Олесь Кудрик? Як кажуть в народі, "на крадії і шапка горить”, - запитують у спільноті.

Зазначається, що згадані обсяги "виборчого туризму” у понад 3 тисячі осіб складають у Борщагівській громаді 8% виборців, що дійсно свідчить про підготовку кимось справді тотальних фальсифікацій на виборах у цій ОТГ.