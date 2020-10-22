У мерії Харкова відповіли на чутки про тяжкий стан Кернеса

Там кажуть, що його життю нічого не загрожує

Там кажуть, що його життю нічого не загрожує

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Харківський міський голова Геннадій Кернес перебуває на реабілітації, його життю і працездатності нічого не загрожує.

Про це заявив перший заступник міського голови Ігор Терехов, передає RegioNews з посиланням на Сity.Кharkov.

За словами Терехова, у недалекому майбутньому Кернеса чекають у Харкові, а інформація щодо тяжкого стану його здоровʼя, яку поширюють у мережі, — фейк.

Віцемер зазначив, що Кернес перебуває на реабілітації, його життю і працездатності нічого не загрожує.

"Це говорять наші політичні опоненти. Вони бачать рейтинги Геннадія Адольфовича, його блоку, і їх це дратує. Вони не знають, куди бігти, і пішли в усі тяжкі, але харківʼяни розумні люди і дадуть правильну оцінку", — заявив Терехов.

Нагадаємо, раніше голова Харківської ОДА Олексій Кучер заявив, що, за його інформацією, Кернес почуває себе погано і до виборів в Харків не повернеться.