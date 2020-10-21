Комісію з регулювання азартних ігор і лотерей очолив АТОвець Іван Рудий

Також призначили двох членів комісії – Олену Водолажко та Євгена Гетьмана

Також призначили двох членів комісії – Олену Водолажко та Євгена Гетьмана

Фото: liga.net

На посаду голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей обрали Івана Рудого, а членами Комісії призначили Олену Водолажко та Євгена Гетьмана, на інші посади членів Комісії оголосили додатковий добір.

Про це у на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов,пише RegioNews.

Іван Рудий обраний на посаду голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Він має досвід та знання у сфері менеджменту, міжнародних відносин та фінансів. Учасник бойових дій. Входив до складу національної збірної України на "Іграх Нескорених" в Нідерландах", - написав він.

За словами Немчінова, відповідно до пункту 20 Порядку призначення на посади держслужби на період дії карантину був проведений добір на вакантні посади голови та 6 членів Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

За результатами співбесід Олену Водолажко та Євгена Гетьмана призначили на посади членів Комісії.

Олена Водолажко - професійний адвокат, член Асоціації правників України, має значний досвід роботи у державних органах, а також досвід співпраці з державними регуляторними органами щодо розробки та впровадження регуляторних актів. Євген Гетьман має досвід у напрямі міжнародної співпраці, у тому числі з НАТО (координатор міжнародних проектів), досвід роботи у регуляторних органах та досвід керівництва комунальними та приватними підприємствами", - зазначив Немчінов.

Іван Рудий обраний на посаду Голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Він має досвід та знання у сфері... Опубліковано Олегом Немчіновим, Міністром КМУ Середа, 21 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, 23 вересня в Україні створили комісію з регулювання азартних ігор.

5 жовтня уряд затвердив порядок конкурсу на голови та членів комісії з азартних ігор.