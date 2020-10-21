У ЦВК прогнозують, що підрахунок голосів на місцевих виборах буде тривалим

Щоб спростити процес підрахунку ЦВК прийняла відповідну постанову

Щоб спростити процес підрахунку ЦВК прийняла відповідну постанову

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Центральна виборча комісія на основі результатів симуляції підрахунку голосів виборців на дільниці, яку провели у вересні, зробила висновок, що підрахунок голосів на виборах 25 жовтня буде тривалим випробуванням для всіх виборчих комісій.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу ЦВК.

Підрахунок голосів виборців 25 жовтня стане серйозним випробуванням для всіх виборчих комісій. Він буде тривалим. Ми просимо членів комісій дотримуватися чіткого алгоритму дій, щоб підрахунок голосів провели правильно та без ускладнень”, - йдеться у повідомленні.

Щоб спростити процес, ЦВК прийняла постанову, за якою для зменшення часу оформлення протоколу повні назви місцевих організацій партій та ПІБ кандидатів будуть надруковані. Також у постанові роз’яснили порядок заповнення бюлетеня.

Нагадаємо, 13 жовтня ЦВК розпустила Одеський міський виборчком.