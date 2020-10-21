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21 октября 2020, 21:39 2

Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей возглавил АТОвец Иван Рудой

21 октября 2020, 21:39 2
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Также назначили двух членов комиссии – Елена Водолажко и Евгения Гетмана
Также назначили двух членов комиссии – Елена Водолажко и Евгения Гетмана
Фото: liga.net
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На должность председателя Комиссии регулирования азартных игр и лотерей избрали Ивана Рудого, а членами Комиссии назначили Елену Водолажко и Евгения Гетьмана, на другие должности членов Комиссии объявили дополнительный отбор.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов,пишет RegioNews.

Иван Рудой избран на должность председателя Комиссии регулирования азартных игр и лотерей. Он имеет опыт и знания в сфере менеджмента, международных отношений и финансов. Участник боевых действий. Входил в состав национальной сборной Украины на "Играх Непокоренных" в Нидерландах", - написал он.

По словам Немчинова, согласно пункта 20 Порядка назначения на должности госслужбы на период действия карантина был проведен отбор на вакантные должности председателя и 6 членов Комиссии регулирования азартных игр и лотерей.

По результатам собеседований Елена Водолажко и Евгения Гетьмана назначили на должности членов Комиссии.

Елена Водолажко - профессиональный адвокат, член Ассоциации юристов Украины, имеет значительный опыт работы в государственных органах, а также опыт сотрудничества с государственными регуляторными органами относительно разработки и внедрения регуляторных актов.

Евгений Гетман имеет опыт в направлении международного сотрудничества, в том числе с НАТО (координатор международных проектов), опыт работы в регуляторных органах и опыт руководства коммунальными и частными предприятиями", - отметил Немчинов.

Иван Рыжий избран на должность Председателя Комиссии регулирования азартных игр и лотерей. Он имеет опыт и знания в сфере...

Опубликовано Олегом Немчіновим, Министром КМУ Среда, 21 октября 2020 г.

Напомним, 23 сентября в Украине создали комиссию по регулированию азартных игр.

5 октября правительство утвердило порядок конкурса на председателя и членов комиссии по азартным играм.

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