Ексголові ДПС Сергію Верланову повідомлено про підозру у зловживанні владою

На думку Генпрокуратури, через Верланова бюджет недоотримав понад 2 млрд грн

На думку Генпрокуратури, через Верланова бюджет недоотримав понад 2 млрд грн

Фото: Міністерство фінансів України

Заступником Генерального прокурора повідомлено про підозру колишньому Голові ДПС України Сергію Верланову у зловживанні владою та службовим становищем.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній голова Державної податкової служби України незаконно скасував податкове повідомлення-рішення на суму 2 млрд 246 млн грн.

Цим документом Офісом великих платників податків ДПС України було донараховано рентну плату за користування надрами одному з найбільших металургійних комбінатів країни.

Таким чином, бюджет України недоотримав зазначену суму несплачених податків.

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