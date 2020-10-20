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20 жовтня 2020, 20:27 1

Ексголові ДПС Сергію Верланову повідомлено про підозру у зловживанні владою

20 жовтня 2020, 20:27 1
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На думку Генпрокуратури, через Верланова бюджет недоотримав понад 2 млрд грн
Фото: Міністерство фінансів України
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Заступником Генерального прокурора повідомлено про підозру колишньому Голові ДПС України Сергію Верланову у зловживанні владою та службовим становищем.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній голова Державної податкової служби України незаконно скасував податкове повідомлення-рішення на суму 2 млрд 246 млн грн.

Цим документом Офісом великих платників податків ДПС України було донараховано рентну плату за користування надрами одному з найбільших металургійних комбінатів країни.

Таким чином, бюджет України недоотримав зазначену суму несплачених податків.

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податкова служба голова Сергій Верланов Офіс генпрокурора підозра податки
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