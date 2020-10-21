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21 жовтня 2020, 16:57 2

На Волині звільнили голову ДВК, який агітував за одного з кандидатів на посаду мера

21 жовтня 2020, 16:57 2
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Повноваження голови дільничної виборчої комісії припинили достроково у зв’язку з грубим порушенням законодавства
Повноваження голови дільничної виборчої комісії припинили достроково у зв’язку з грубим порушенням законодавства
Фото з відкритих джерел
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У Нововолинську голову дільничної виборчої комісії Миколу Киричика, який порушив виборче законодавство та публічно агітував голосувати за кандидата в мери Віктора Сапожнікова, відсторонили від виконання обов’язків.

Про це повідомив голова Нововолинської міської територіальної виборчої комісії Віктор Порплиця, пише RegioNews з посиланням на НВІП.

Нововолинська міська ТВК передала матеріали справи до поліції, оскільки у діях Миколи Киричика вбачають ознаки адмінправопорушення.

Згідно Виборчого кодексу України (п. 3 ч.1 ст. 57), участь у передвиборній агітації забороняється членам виборчих комісій під час виконання їх обов’язків на строк здійснення повноважень.иЯкщо провину Киричика доведуть, то на нього чекає штраф у розмірі від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Як відомо, Миколу Киричика призначено головою дільничної виборчої комісії 6 жовтня 2020 року, а вже через тиждень кандидат на посаду Нововолинського міського голови Віктор Сапожніков опублікував відео, у якому Микола Киричик висловлює підтримку поки ще чинному меру шахтарського міста.

Нагадаємо, учора ЦВК змінила склад Миколаївського міськвиборчкому.

Волинь порушення Волинська область агітація ТВК Нововолинськ виборча дільниця
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