13:59  21 жовтня
Місцеві вибори: МВС перейшло на посилений режим роботи
15:59  21 жовтня
Перенесення другого туру виборів залишить міста без легітимної влади — КВУ
13:34  21 жовтня
У будинку в центрі Харкова стався вибух, є постраждалі
UA | RU
UA | RU
21 жовтня 2020, 15:59 13

Перенесення другого туру виборів залишить міста без легітимної влади — КВУ

21 жовтня 2020, 15:59 13
Читайте также на русском языке
Така ініціатива прямо суперечить Конституції України
Така ініціатива прямо суперечить Конституції України
Фото: flickr
Читайте также
на русском языке

Внаслідок ухвалення законопроекту “Слуг народу” про відтермінування другого туру виборів українські міста фактично залишаться без легітимної влади, яка опиниться у “підвішеному стані”.

Про це йдеться в заяві Комітету виборців України, передає RegioNews.

За оцінкою Комітету виборців, перенесення другого туру виборів до завершення карантину суперечить Конституції України і порушує виборчі права громадян.

КВУ наголошує, що питання проведення виборів не має супроводжуватися політичними спекуляціями. Раніше від представників влади неодноразово озвучувалися ідеї щодо можливого відтермінування місцевих виборів та заяви, які можна оцінювати як спроби політичного тиску на діяльність органів місцевого самоврядування”, – йдеться в повідомленні.

Активісти наголошують на тому, що згідно із Конституцією, відтермінування другого туру голосування можливе лише в умовах введення воєнного чи надзвичайного стану.

Згідно із ст. 64 Конституції України в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень”, – йдеться в заяві.

Комітет виборців закликав голову Верховної Ради Дмитра Разумкова вжити невідкладних заходів щодо оприлюднення тексту Постанови та звернувся до керівництва фракції "Слуга Народу” із вимогою роз’яснити позицію політичної сили щодо ініціативи авторів законопроекту про перенесення другого туру виборів.

Нагадаємо, 20 жовтня народний депутат від "Слуги Народу” Тетяна Грищенко зареєструвала у Верховній Раді України проект Постанови №4234, якою пропонується не проводити другий тур виборів у період дії карантину.

коронавірус карантин голосування Місцеві вибори КВУ другий тур
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У Києві майже всі школи відправили на канікули
21 жовтня 2020, 15:38
Місцеві вибори 2020: В Україні повідомили про підозру 29 особам через порушення законодавства
21 жовтня 2020, 15:38
Голова Херсонської ОДА пішов на самоізоляцію через COVID-19 в адміністрації
21 жовтня 2020, 14:59
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Запорізька облрада: чи зможуть молоді та "зелені" витіснити з політичної арени місцевих старожилів
За красивою обгорткою: чому Сухомлин не вирішує мегапроблеми Житомира із транспортом та водопостачанням
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Олександр Костенко
Віктор Таран
Всі блоги »