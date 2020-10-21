Перенесення другого туру виборів залишить міста без легітимної влади — КВУ

Така ініціатива прямо суперечить Конституції України

Така ініціатива прямо суперечить Конституції України

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Внаслідок ухвалення законопроекту “Слуг народу” про відтермінування другого туру виборів українські міста фактично залишаться без легітимної влади, яка опиниться у “підвішеному стані”.

Про це йдеться в заяві Комітету виборців України, передає RegioNews.

За оцінкою Комітету виборців, перенесення другого туру виборів до завершення карантину суперечить Конституції України і порушує виборчі права громадян.

КВУ наголошує, що питання проведення виборів не має супроводжуватися політичними спекуляціями. Раніше від представників влади неодноразово озвучувалися ідеї щодо можливого відтермінування місцевих виборів та заяви, які можна оцінювати як спроби політичного тиску на діяльність органів місцевого самоврядування”, – йдеться в повідомленні.

Активісти наголошують на тому, що згідно із Конституцією, відтермінування другого туру голосування можливе лише в умовах введення воєнного чи надзвичайного стану.

Згідно із ст. 64 Конституції України в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень”, – йдеться в заяві.

Комітет виборців закликав голову Верховної Ради Дмитра Разумкова вжити невідкладних заходів щодо оприлюднення тексту Постанови та звернувся до керівництва фракції "Слуга Народу” із вимогою роз’яснити позицію політичної сили щодо ініціативи авторів законопроекту про перенесення другого туру виборів.

Нагадаємо, 20 жовтня народний депутат від "Слуги Народу” Тетяна Грищенко зареєструвала у Верховній Раді України проект Постанови №4234, якою пропонується не проводити другий тур виборів у період дії карантину.