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21 октября 2020, 16:20 7

В ЦИК рассказали, смогут ли проголосовать избиратели без маски

21 октября 2020, 16:20 7
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Несоблюдение правил предусматривает административную ответственность
Несоблюдение правил предусматривает административную ответственность
Фото: flickr
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Избиратель, который придет на участок без защитной маски, сможет проголосовать, однако его могут привлечь к административной ответственности за несоблюдение карантина.

Об этом сообщил член ЦИК Сергей Постивый во время онлайн-марафона "Местные выборы 2020 на финишной прямой", передает RegioNews.

Посещение помещений для голосования - это посещение общественного места, то есть это означает, что распространяются соответствующие ограничения, несоблюдение правил предусматривает, в частности, и административную ответственность", - сказал Постивый.

Он добавил, что человек без маски сможет проголосовать, поскольку это его конституционное право, которое физически никто не будет ограничивать.

Однако на участках обязательно будет находиться работник правоохранительных органов, на которого возложена функция обеспечения контроля выполнения противоэпидемических мероприятий.

Соответственно такой человек проголосует, в то же время велика вероятность того, что работник правоохранительных органов будет вынужден составить на него соответствующие административные материалы", - пояснил Постивый.

Напомним, місцеві вибори 2020: В Україні повідомили про підозру 29 особам через порушення законодавства.

Местные выборы ЦИК голосование маски штраф
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