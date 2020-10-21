"Слуги народу" надумали скасувати другий тур місцевих виборів: зареєстровано постанову

Планується, що постанову відкличуть

Планується, що постанову відкличуть

Фото з відкритих джерел

У Верховній Раді зареєстрували проект постанови, яким пропонується скасувати другий тур місцевих виборів. Документ було зареєстровано за №4234.

Про це свідчать дані на сайті парламенту, інформує RegioNews.

Автор постанови, народний депутат від "Слуги народу" Тетяна Грищенко у своєму Facebook зазначила, що зростає навантаження на лікарні та лікарів, а експерти-епідеміологи прогнозують, що щоденний показник хворих на COVID-19 може сягати 10 тисяч українців на добу.

"Тому 20 жовтня мною був зареєстрований проект постанови №4234. Пропонується скасувати повторне голосування на виборах депутатів сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) та сільського, селищного, міського голови", - зазначила парламентар.

Вона наголосила, що таким чином пропонується не допустити надмірне навантаження на медичну систему України та забезпечити протидію поширенню коронавірусу, епідемії грипу і гострих респіраторних інфекцій.

"Нинішня ситуація вимагає кардинальних кроків. Другі тури виборів нікуди не дінуться. Проведемо після карантину", - додала нардеп.

Разом з тим у фракції "Слуга народу" прогнозують, що цей документ буде відізвано.

"Тут ніякої сенсації не буде. Тетяна відкличе свою постанову сьогодні або завтра", - розповіла в коментарі "РБК-Україна" заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

При цьому вона зазначила, що зараз народні депутати перебувають на Донбасі.

Нагадаємо, в Україні повідомили про підозру 29 особам через порушення законодавства.