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21 жовтня 2020, 15:57 5

"Слуги народу" надумали скасувати другий тур місцевих виборів: зареєстровано постанову

21 жовтня 2020, 15:57 5
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Планується, що постанову відкличуть
Планується, що постанову відкличуть
Фото з відкритих джерел
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У Верховній Раді зареєстрували проект постанови, яким пропонується скасувати другий тур місцевих виборів. Документ було зареєстровано за №4234.

Про це свідчать дані на сайті парламенту, інформує RegioNews.

Автор постанови, народний депутат від "Слуги народу" Тетяна Грищенко у своєму Facebook зазначила, що зростає навантаження на лікарні та лікарів, а експерти-епідеміологи прогнозують, що щоденний показник хворих на COVID-19 може сягати 10 тисяч українців на добу.

"Тому 20 жовтня мною був зареєстрований проект постанови №4234. Пропонується скасувати повторне голосування на виборах депутатів сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) та сільського, селищного, міського голови", - зазначила парламентар.

Вона наголосила, що таким чином пропонується не допустити надмірне навантаження на медичну систему України та забезпечити протидію поширенню коронавірусу, епідемії грипу і гострих респіраторних інфекцій.

"Нинішня ситуація вимагає кардинальних кроків. Другі тури виборів нікуди не дінуться. Проведемо після карантину", - додала нардеп.

Разом з тим у фракції "Слуга народу" прогнозують, що цей документ буде відізвано.

"Тут ніякої сенсації не буде. Тетяна відкличе свою постанову сьогодні або завтра", - розповіла в коментарі "РБК-Україна" заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

При цьому вона зазначила, що зараз народні депутати перебувають на Донбасі.

Нагадаємо, в Україні повідомили про підозру 29 особам через порушення законодавства.

вибори Україна закон Слуга народа Місцеві вибори
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