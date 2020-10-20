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20 жовтня 2020, 22:19 2

Кравчук перелічив етапи реінтеграції Донбасу

20 жовтня 2020, 22:19 2
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На кожному етапі треба ухвалити низку відповідних законів
На кожному етапі треба ухвалити низку відповідних законів
Фото з відкритих джерел
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Голова української делегації в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що для того, щоб досягти миру на сході України, влади повинні прийняти пакет законів про реінтеграції регіону.

Про це Кравчук заявив в ефірі "Україна 24", передає RegioNews.

За його словами, питання реінтеграції Донбасу є комплексним і повинно містити:

  • припинення війни;
  • проведення виборів на підконтрольних територіях;
  • формування виконавчої влади на непідконтрольних територіях;
  • прийняття пакету законів економічного характеру (в тому числі законів, які створюють умови для інвестицій і бізнесу)

Це величезний масив документів, який містить період війни, після війни і період включення непідконтрольних територій у систему української влади", - зазначив Кравчук.

Нагадаємо, у ТКГ не обговорювали створення вільної економічної зони на Донбасі – Кравчук.

Леонід Кравчук ТКГ Донбас реінтеграція закон
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