Кравчук перелічив етапи реінтеграції Донбасу
На кожному етапі треба ухвалити низку відповідних законів
На кожному етапі треба ухвалити низку відповідних законів
Голова української делегації в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що для того, щоб досягти миру на сході України, влади повинні прийняти пакет законів про реінтеграції регіону.
Про це Кравчук заявив в ефірі "Україна 24", передає RegioNews.
За його словами, питання реінтеграції Донбасу є комплексним і повинно містити:
- припинення війни;
- проведення виборів на підконтрольних територіях;
- формування виконавчої влади на непідконтрольних територіях;
- прийняття пакету законів економічного характеру (в тому числі законів, які створюють умови для інвестицій і бізнесу)
Це величезний масив документів, який містить період війни, після війни і період включення непідконтрольних територій у систему української влади", - зазначив Кравчук.
Нагадаємо, у ТКГ не обговорювали створення вільної економічної зони на Донбасі – Кравчук.
У СБУ зафіксували факти примусового вербування бойовиками мешканців ДонбасуВсі новини »
20 жовтня 2020, 15:41"Ніяких паперів": Зеленський анонсував перехід всіх державних послуг в онлайн
20 жовтня 2020, 12:11Резніков: Мінськ - не той майданчик, на якому буде досягнутий мир на Донбасі
20 жовтня 2020, 10:11
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
"Зелені" кандидати. Хто представлятиме партію Зеленського на Прикарпатті
Історія миколаївської ОПЗЖ. Як не потрібно вести партійне будівництво на місцях, щоб не розгубити рейтинги