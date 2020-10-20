Резніков: Мінськ - не той майданчик, на якому буде досягнутий мир на Донбасі

Термін дії Мінської угоди вже закінчився

Термін дії Мінської угоди вже закінчився

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Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Мінськ не є майданчиком, на якому буде досягнуто мир. Однак, він зазначив, що завдяки Мінським угодам досягнутий, зокрема, режим тиші.

Як передає RegioNews, про це йдеться в інтерв'ю Резнікова виданню "Дзеркало тижня".

"Він (Мінськ - ред.) не є майданчиком, на якому може бути досягнуто мир. У нас чомусь завищують очікування від цих консультацій. Але це банальний логістичний майданчик, місце, де відбуваються консультації, спрямовані на досягнення певних завдань, окреслених лідерами і політрадник країн "нормандської четвірки" - гуманітарного, економічного характеру, припинення вогню і пов'язаних з цим питань", – додав Резніков.

Також він підкреслив, що очікування від Мінських угод були завищені ще з початку їх створення.

Але якщо Мінські угоди не працюють, то підпишіть інші, наприклад, Стокгольмські. Чому ні? Швеція головуватиме з 1 січня в ОБСЄ. Це питання політичної волі лідерів європейських країн, і не тільки європейських", – заявив Резніков.

Нагадаємо, раніше Резніков повідомив, що Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій працює над законопроєктом про перехідний період на Донбасі після його деокупації. Складовою частиною цього документу стане перехідна судова система.