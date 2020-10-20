У СБУ зафіксували факти примусового вербування бойовиками мешканців Донбасу

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх винних осіб

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх винних осіб

Фото: з відкритих джерел

Контррозвідники Служби безпеки України викрила факти примусового схилення мешканців тимчасово непідконтрольної українській владі території Луганської області до участі у протиправній діяльності терористичних угруповань так званої "ЛНР".

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Встановлено, що ватажки бойовиків змушують місцевих мешканців вступати до незаконних збройних формувань. Для цього вони створюють штучні перешкоди під час працевлаштування.

Зловмисники втягують мирних жителів до своїх угруповань через заборону виїзду на підконтрольну українській владі територію, у тому числі для одержання соціальних виплат. Відмова від постановки на "військовий облік" є приводом для дискримінації та репресій", - йдеться у повідомленні.

Оперативники СБУ задокументували факти силового втягнення місцевого жителя до лав бойовиків. Зловмисники через погрози та залякування змушували чоловіка ставати на облік у так званому "військоматі ЛНР" і приймати "присягу".

Примусовий характер "мобілізаційних процесів" на тимчасово непідконтрольній українській владі території порушує норми міжнародного права, а також конституційні права та свободи громадян.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Раніше повідомлялось, що з початку року Служба безпеки України нейтралізувала 460 кіберінцидентів і кібератак на органи державної влади та критично важливі об’єкти інфраструктури.