Кравчук перечислил этапы реинтеграции Донбасса
На каждом этапе надо принять ряд соответствующих законов
На каждом этапе надо принять ряд соответствующих законов
Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что для того, чтобы достичь мира на востоке Украины, власти должны принять пакет законов о реинтеграции региона.
Об этом Кравчук заявил в эфире "Украина 24", передает RegioNews.
По его словам, вопрос реинтеграции Донбасса есть комплексным и должен содержать:
- прекращение войны;
- проведение выборов на подконтрольных территориях;
- формирование исполнительной власти на неподконтрольных территориях;
- принятие пакета законов экономического характера (в том числе законов, которые создают условия для инвестиций и бизнеса)
Это огромный массив документов, который содержит период войны, после войны и период включения неподконтрольных территорий в систему украинской власти", - отметил Кравчук.
Напомним, ТКГ не обсуждали создание свободной экономической зоны на Донбассе – Кравчук.
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