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20 октября 2020, 22:19 2

Кравчук перечислил этапы реинтеграции Донбасса

20 октября 2020, 22:19 2
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На каждом этапе надо принять ряд соответствующих законов
На каждом этапе надо принять ряд соответствующих законов
Фото из открытых источников
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Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что для того, чтобы достичь мира на востоке Украины, власти должны принять пакет законов о реинтеграции региона.

Об этом Кравчук заявил в эфире "Украина 24", передает RegioNews.

По его словам, вопрос реинтеграции Донбасса есть комплексным и должен содержать:

  • прекращение войны;
  • проведение выборов на подконтрольных территориях;
  • формирование исполнительной власти на неподконтрольных территориях;
  • принятие пакета законов экономического характера (в том числе законов, которые создают условия для инвестиций и бизнеса)

Это огромный массив документов, который содержит период войны, после войны и период включения неподконтрольных территорий в систему украинской власти", - отметил Кравчук.

Напомним, ТКГ не обсуждали создание свободной экономической зоны на Донбассе – Кравчук.

Леонид Кравчук ТКГ Донбасс реинтеграция закон
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