Кравчук перечислил этапы реинтеграции Донбасса

На каждом этапе надо принять ряд соответствующих законов

На каждом этапе надо принять ряд соответствующих законов

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Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что для того, чтобы достичь мира на востоке Украины, власти должны принять пакет законов о реинтеграции региона.