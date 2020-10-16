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У ТКГ не обговорювали створення вільної економічної зони на Донбасі – Кравчук
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16 жовтня 2020, 21:04 1

У ТКГ не обговорювали створення вільної економічної зони на Донбасі – Кравчук

16 жовтня 2020, 21:04 1
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Рішення про створення ВЕЗ перебуває в компетенції Верховної Ради
Рішення про створення ВЕЗ перебуває в компетенції Верховної Ради
Фото з відкритих джерел
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Питання про можливе створення вільної економічної зони (ВЕЗ) на Донбасі ще не обговорювалося в Тристоронній контактній групі.

Про це "Новинам Донбасу" повідомив глава делегації України в ТКГ Леонід Кравчук, передає RegioNews.

Ще не піднімалося (питання - ред.), не пропонувалося. Це висловлювалося як ідея, в тому числі, і українській делегації", — сказав він.

Кравчук зазначив, що створення ВЕЗ буде можливим тільки після встановлення миру на Донбасі, виведення найманців і зброї, а також проведення місцевих виборів.

Глава української делегації наголосив, що рішення про створення СЕЗ знаходиться в компетенції Верховної Ради.

Зараз ми знаходимося на етапі організації і підготовки таких умов. Але ми як ТКГ знаходимося на етапі початку цієї роботи, а як вона піде, яке буде ставлення до цих пропозицій, до яких в кінці кінців висновків ми прийдемо, яка буде позиція державних органів України, так як їм приймати закони і постанови", — зазначив він.

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Донбас перемовини ТКГ Леонід Кравчук ВЕЗ
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