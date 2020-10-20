Экс-главе ГНС Сергею Верланову сообщено о подозрении в злоупотреблении властью

По мнению Генпрокуратуры, из-за Верланова бюджет недополучил более 2 млрд грн

По мнению Генпрокуратуры, из-за Верланова бюджет недополучил более 2 млрд грн

Фото: Министерство финансов Украины

Заместителем Генерального прокурораУукраины сообщено о подозрении бывшему Председателю ГНС Украины Сергею Верланову в злоупотреблении властью и служебным положением.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Досудебным расследованием установлено, что бывший глава Государственной налоговой службы Украины незаконно отменил налоговое уведомление-решение на сумму 2 млрд 246 млн грн.

Этим документом Офиса крупных плательщиков налогов ГНС Украины было доначислено рентную плату за пользование недрами одном из крупнейших металлургических комбинатов страны.

Таким образом, бюджет Украины недополучил указанную сумму неуплаченных налогов.

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