На Житомирщині трапився вибух біля офісу кандидата в мери

Постраждалих внаслідок події не було

Постраждалих внаслідок події не було

Фото з відкритих джерел

Невідомий предмет вибухнув на верхньому поверсі одного з готелів у Коростені приблизно між 4 та 5 годинами ранку, пошкоджені тільки вікна.

Про це пише RegioNews з посиланням на 24 канал.

У поліції факт вибуху підтверджують, однак однозначно відповісти на питання, чи пов'язаний інцидент з передвиборчою кампанією та нападом на кандидата у мери, наразі не можуть.

Як зазначають правоохоронці, повідомлення про вибух надійшло близько 11 години ранку від керівництва готелю. На той час з моменту вибуху пройшло понад шість годин.

Поліцейські, які приїхали на виклик, сфотографували пошкодження вікна та дах приміщення, а також викликали слідчо-оперативну групу разом із вибухотехніками.

Наразі на місці події працюють експерти та слідчі, які намагатимуться з'ясувати, що саме вибухнуло у готелі.

Правоохоронці розглядають дві основні версії причин вибуху. У цьому готелі на другому поверсі розміщенийт офіс кандидата у мери Коростеня, головного редактора місцевої газети Юрія Виговського. А на четвертому, де пролунав вибух, розміщується приймальня нардепа та голови обласного осередку ОПЗЖ Юрія Павленка. Тому правоохоронці припускають, що вибух пов`язаний із діяльністю когось із цих місцевих політиків.

Нагадаємо, на Житомирщині під час зустрічі з виборцями побилися кандидат та активісти.