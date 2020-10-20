Більшість українців вважають, що на виборах будуть фальсифікації

У прозорий процес голосування вірять лише 16% опитаних

У прозорий процес голосування вірять лише 16% опитаних

Фото: flickr

У тому, що на місцевих виборах 25 жовтня будуть відбуватися фальсифікації, переконані 76% українців.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", передає RegioNews.

48% вважають, що на місцевих виборах будуть незначні фальсифікації. 28% – переконані, що вони будуть значними. 16% – вважають, що їх не буде", - йдеться в повідомленні.

За словами соціологів, упродовж останнього місяця зросла кількість тих, хто очікує на значні фальсифікації.

Дослідження проводилося із 16 по 19 жовтня методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Було опитано 5 тисяч респондентів від 18 років в усіх регіонах, крім тимчасово окупованих територій. Помилка репрезентативності дослідження не більше 1,4%.

Нагадаємо, нові дані опитування, коронавірус може знизити явку на місцевих виборах на 20%.