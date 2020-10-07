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07 жовтня 2020, 17:03 2

ЦВК запустила чат-бота про місцеві вибори

07 жовтня 2020, 17:03 2
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За його допомогою можна буде дізнатися практично всю інформацію про виборчий процес
За його допомогою можна буде дізнатися практично всю інформацію про виборчий процес
Фото: flickr
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Центральна виборча комісія розробила чат-бот, за допомогою якого можна отримати довідкову інформацію про місцеві вибори, які відбудуться 25 жовтня.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК, передає RegioNews.

Для зручності користувачів, інформація у чат-боті систематизована по блоках для конкретної категорії суб’єктів виборчого процесу: виборців, членів комісій, кандидатів та політичних партій”, - розповіли у ЦВК.

Виборці матимуть змогу отримати майже будь-яку інформацію, пов’язану з майбутніми виборами, наприклад, знайти місце розташування своєї виборчої дільниці.

Для членів виборчих комісій, кандидатів та політичних партій чат-бот має стати своєрідним путівником на весь час виборчої кампанії, оскільки зібраний для цієї категорії суб’єктів виборчого процесу масив інформації дозволить отримати відповіді та поради як щодо загальних питань, так і стосовно конкретних процедур", - йдеться в повідомленні.

Також чат-бот містить розділ, пов’язаний із заходами щодо запобігання поширенню COVID-19 на виборчих дільницях.

За даними пресслужби комісії, крім Telegram, чат-бот буде також доступний у Facebook.

Нагадаємо, у ЦВК пояснили деталі подання проміжного звіту для кандидатів та партій, у комісії створили календар з поясненнями про механізм фінансування виборчої кампанії.

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