ЦВК запустила чат-бота про місцеві вибори

За його допомогою можна буде дізнатися практично всю інформацію про виборчий процес

За його допомогою можна буде дізнатися практично всю інформацію про виборчий процес

Фото: flickr

Центральна виборча комісія розробила чат-бот, за допомогою якого можна отримати довідкову інформацію про місцеві вибори, які відбудуться 25 жовтня.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК, передає RegioNews. Для зручності користувачів, інформація у чат-боті систематизована по блоках для конкретної категорії суб’єктів виборчого процесу: виборців, членів комісій, кандидатів та політичних партій”, - розповіли у ЦВК. Виборці матимуть змогу отримати майже будь-яку інформацію, пов’язану з майбутніми виборами, наприклад, знайти місце розташування своєї виборчої дільниці. Для членів виборчих комісій, кандидатів та політичних партій чат-бот має стати своєрідним путівником на весь час виборчої кампанії, оскільки зібраний для цієї категорії суб’єктів виборчого процесу масив інформації дозволить отримати відповіді та поради як щодо загальних питань, так і стосовно конкретних процедур", - йдеться в повідомленні. Також чат-бот містить розділ, пов’язаний із заходами щодо запобігання поширенню COVID-19 на виборчих дільницях. За даними пресслужби комісії, крім Telegram, чат-бот буде також доступний у Facebook. Нагадаємо, у ЦВК пояснили деталі подання проміжного звіту для кандидатів та партій, у комісії створили календар з поясненнями про механізм фінансування виборчої кампанії.

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