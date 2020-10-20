На виборах голови Борщагівської ОТГ впевнено перемагає Роман Гах, - соцопитування SOCIOSTREAM

На виборах в Раду Борщагівської ОТГ лідирує партія "Слуга народу"

На виборах в Раду Борщагівської ОТГ лідирує партія "Слуга народу"

На виборах голови Борщагівської ОТГ найбільшу підтримку виборців має кандидат від партії "Слуга народу" Роман Гах. За нього 25 жовтня готові проголосувати 28,2% тих, хто піде на вибори та визначився з вибором.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного компанією SOCIOSTREAM 10-19 жовтня на території Борщагівської ОТГ, що утворена в наслідок об'єднання Софіївської Борщагівки, Петропавлівської Борщагівки та села Чайки.

На другому місці чинний сільський голова Софіївської Борщагівки, який балотується від партії "Європейська солідарність" Олесь Кудрик. За нього готові віддати свій голос 22,4% опитаних. Таким чином, відрив Романа Гаха від другого місця складає 5,8%.

На третьому місці чинний голова Петропавлівської Борщагівки, самовисуванець Олексій Кодебський, за якого готові проголосувати 14,2%.

На виборах в Раду Борщагівської ОТГ лідирує партія "Слуга народу". За неї готові проголосувати 27,7% опитаних, які підуть голосувати та визначилися з вибором.

Далі партії розташувалися в наступному порядку: "Європейська солідарність" – 23,9%, УДАР – 9,1%, Батьківщина 6,5%, ОПЗЖ – 5,4%, "За майбутнє" – 5,2%, "Голос" – 5,0%. Інші політичні сили не долають прохідний бар'єр.

Нагадаємо, 10 жовтня Роман Гах оприлюднив заяву, в якій звинуватив "земельну мафію" у маніпуляціях в Борщагівській ТВК та у підготовці до фальсифікації результатів виборів . Враховуючи результати соціологічного опитування, фальсифікації - єдина можливість опонентів Романа Гаха, не дати йому перемогти. Також Роман Гах заявляв про те, що проти нього у Борщагівці організована брудна інформаційна кампанія. За словами Романа Гаха, стара влада боїться його перемоги і вдалася до чорних технологій.