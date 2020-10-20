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20 октября 2020, 18:11 3

В ЦИК рассказали, где можно найти списки кандидатов на местных выборах

20 октября 2020, 18:11 3
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Этот вопрос избиратели задают чаще всего
Этот вопрос избиратели задают чаще всего
Фото: flickr
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Списки кандидатов в местные советы на местных выборах можно найти через чат-бот Центральной избирательной комиссии.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ЦИК, передает RegioNews.

Два самых популярных вопроса последних дней: 1. Где купить книгу "Дело Василия Стуса"? 2. Где искать списки кандидатов? С первым, надеемся, вы разобрались. Так где найти кандидатов, которые баллотируются? В нашем чат-боте", - сообщили в ЦИК.

Как рассказали в Комиссии, чтобы узнать списки кандидатов в те советы, которые интересуют избирателей, нужно выбрать область, район, а также должности, на которые претендуют кандидаты.

Списки неполные, потому что информацию в ЦИК передают территориальные комиссии. К сожалению, это не всегда оперативные данные. Зато самые полные, чем где-либо", - пояснили в Комиссии.

Напомним, ЦИК запустила чат-бота о местных выборах, с его помощью можно будет узнать практически всю информацию об избирательном процессе.

ЦИК досрочно прекратил полномочия Ивано-Франковского областного избиркома.

Местные выборы ЦИК Кандидат списки голосование
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