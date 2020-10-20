Бойовики обстріляли сили ООС біля Світлодарська та Майорська - штаб

Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає

Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає

Фото: flickr

Упродовж доби, 20 жовтня в зоні проведення ООС було зафіксовано два факти порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ”, неподалік населених пунктів Світлодарськ та Майорськ ворог застосував стрілецьку зброю”, - йдеться в повідомленні.

За даними штабу ООС, ворожі постріли не становили загрози життю та здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.

У районі проведення операції належно виконують завдання й інші складові сил оборони. Так, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано понад 15 гектарів території та передано на знищення 80 вибухонебезпечних предметів”, - додали в ООС.

Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі зафіксовано два випадки порушення режиму "тиші".