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Ситуація на Донбасі: за добу зафіксовано два порушення режиму "тиші"
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20 жовтня 2020, 08:13

Ситуація на Донбасі: за добу зафіксовано два порушення режиму "тиші"

20 жовтня 2020, 08:13
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Українські воїни вогонь у відповідь не відкривали
Українські воїни вогонь у відповідь не відкривали
Фото: з відкритих джерел
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Протягом попередньої доби на Донбасі збройні формування Російської Федерації двічі порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Зокрема, режим припинення вогню противник порушив поблизу населеного пункту Луганське, застосувавши на цій ділянці ручний протитанковий гранатомет та стрілецьку зброю.

Неприцільні постріли не становили загрози життю і здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень не було.

Крім того, в районі Авдіївки, всупереч домовленостям, досягнутим у рамках Тристоронньої контактної групи, задокументовано проліт ворожого БПЛА із перетином лінії розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби безпілотник противника було подавлено, що унеможливило його подальше використання.

Від початку поточної доби, 20 жовтня, у смугах відповідальності наших бойових бригад пострілів з боку російсько-окупаційних військ не відмічено. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Раніше повідомлялось, що у районах відповідальності наших бригад зафіксовано два факти порушення досягнутих домовленостей з боку російсько-окупаційних військ.

ООС бойовики обстріл зброя військові
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