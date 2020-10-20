Боевики обстреляли силы ООС возле Светлодарска и Майорска - штаб

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет

Фото: flickr

В течение суток, 20 октября в зоне проведения ООС было зафиксировано два факта нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", неподалеку населенных пунктов Светлодарск и Майорск враг применил стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, враждебные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали.

В районе проведения операции должным образом выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Так, в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминировано более 15 гектаров территории и передано на уничтожение 80 взрывоопасных предметов", - добавили в ООС.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано два случая нарушения режима "тишины".