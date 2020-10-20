Чи підуть українці на місцеві вибори, попри карантин: нові дані опитування

Коронавірус може знизити явку на місцевих виборах на 20%

Коронавірус може знизити явку на місцевих виборах на 20%

Рixabay

В голосуванні на місцевих виборах 25 жовтня планують взяти участь 61% українців. Ще 18% вагаються з відповіддю (50/50), 7% - можливо візьмуть участь, а 13% заявили, що їх участь малоймовірно.

Як пише RegioNews, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

У разі загострення ситуації з коронавірусом готовність взяти участь у виборах підтвердили 51%, ще 21% вагаються (50/50), 9% - можливо прийдуть на дільниці, 17% - малоймовірно.

Як зазначають соціологи, за останні два тижні збільшилася кількість тих, хто готовий прийти на дільниці навіть у разі загострення епідемії.

При цьому 58% опитаних відзначили, що вже визначилися, за кого голосувати, 40% - не визначилися. Серед тих, хто зазначив, що обов'язково прийде на дільниці, визначилися - 73%.

Відомо, що опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 16-19 жовтня 2020 року серед 5000 респондентів по всій Україні, за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%.

Раніше повідомлялося, кого українці готові підтримати на місцевих виборах.