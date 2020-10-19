Роман Гах: Цинічні старі можновладці за 200 грн використовують дітей в своїй чорній кампанії (ВІДЕО)

Кандидат на посаду голови Борщагівської ОТГ впевнений, що виборцi не повірять у відверту чорнуху

Кандидат на посаду голови Борщагівської ОТГ впевнений, що виборцi не повірять у відверту чорнуху

Про це йдеться у заяві Романа Гаха, оприлюдненій на його офіційній сторінці у Facebоok, передає RegioNews.

За словами Романа Гаха, стара влада боїться його перемоги і вдалася до чорних технологій.

Вони нічого не зробили для людей Борщагівки за всі роки свого панування. І тепер за будь-яку ціну хочуть зберегти свою владу", - зазначив Роман Гах.

Він повідомив, що сьогодні на території громади розповсюдили анонімну листівку, в якій спробували облити його брудом.

Найсмішніше, що всі їхні звинувачення – це зізнання у власних гріхах. Результат цієї чорної замовної кампанії – жалюгідний. Як, власне і все, що робили керманичі наших сіл упродовж усієї їхньої каденції. Переконаний, борщагівці добре знають, хто насправді працював для людей, а хто лише імітував бурхливу діяльність і набивав свої кишені", - йдеться в заяві.

Кандидат впевнений, що "люди не повірять у відверту чорнуху, яку роблять та розповсюджують ті, хто уже багато років краде у мешканців громади майбутнє, ті хто роками думає лише про власні шкурні інтереси, а про людей згадує лише перед виборами. Ця брудна кампанія доводить лише одне - стара влада усвідомлює, що зараз її останні дні і щосили намагається уникнути невідворотного. Бо дуже боїться відповідальності за все те, що накоїла за весь час, коли вважала себе безкарною".

Я та моя команда йдемо на ці вибори перемагати, і брудні технології, які використовують проти нас, лише переконують нас у правильності нашого шляху та надихають йти вперед. Маніпуляції з комісіями, спроби фальсифікацій, брудні методи та чорна інформаційна кампанія не допоможуть старій владі, бо її час минає. Бо виборці більше не хочуть терпіти тих, хто краде майбутнє у них та їхніх дітей", - переконаний Роман Гах.

Стара влада боїться моєї перемоги і вдалася до чорних технологій Вони нічого не зробили для людей Борщагівки за... Опубліковано Роман Гах Понеділок, 19 жовтня 2020 р.

Також Роман Гах повідомив, що стара влада використовує у своїй брудній кампанії дітей:

Шокує цинізм чорних технологій старої влади в наших селах. Вони використовують для роздачі свого бруду проти мене дітей! Багатьом немає 18 років! А платять їм по 200 грн. Саме у стільки оцінили їх роботу і ті нісенітниці, які є в листівках, старі можновладці. В мене просто немає слів наскільки мені огидні люди, які крадуть наше майбутнє і використовують для цього дітей, які повинні зараз вчитися, а не бути їх інструментом".

Діти до 18 років роздають "чорнуху" на Борщагівці Шокує цинізм чорних технологій старої влади в наших селах. Вони використовують для роздачі свого бруду проти мене дітей! Багатьом немає 18 років! А платять їм по 200 грн Саме у стільки оцінили їх роботу і ті нісенітниці, які є в листівках, старі можновладці. В мене просто немає слів наскільки мені огидні люди, які крадуть наше майбутнє і використовують для цього дітей, які повинні зараз вчитися, а не бути їх інструментом. Опубліковано Роман Гах Понеділок, 19 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, 25 жовтня в Україні відбуваються місцеві вибори. Мешканці Борщагівської ОТГ, що утворилася внаслідок об'єднання Софіївської Борщагівки, Петропавлівської Борщагівки та села Чайки, обиратимуть голову об'єднаної громади та депутатів ради ОТГ.

Від партії "Слуга народу" на посаду голови ОТГ балотується Роман Гах.

Раніше Роман Гах заявляв, про підготовку у ТВК масштабних фальсифікацій результатів виборів у Борщагівській громаді.