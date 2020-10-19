Роман Гах: Циничные старые чиновники за 200 грн используют детей в своей черной кампании (ВИДЕО)

Кандидат на должность главы Борщаговской ОТГ уверен, что избиратели не поверят в откровенную чернуху

Кандидат на должность главы Борщаговской ОТГ уверен, что избиратели не поверят в откровенную чернуху

Об этом говорится в заявлении Романа Гаха, обнародованном на его официальной странице в Facebоok, передает RegioNews.

По словам Романа Гаха, старая власть боится его победы и прибегла к черным технологиям.

Они ничего не сделали для людей Борщаговки за все годы своего господства. И теперь любой ценой хотят сохранить свою власть", - отметил Роман Гах.

Он сообщил, что сегодня на территории общины распространили анонимную листовку, в которой попытались облить его грязью.

Самое смешное, что все их обвинения – это признание в собственных грехах. Результат этой черной заказной кампании – жалкий. Как, собственно и все, что делали руководители наших сел на протяжении всей их каденции. Убежден, борщаговцы хорошо знают, кто на самом деле работал для людей, а кто лишь имитировал бурную деятельность и набивал свои карманы", - говорится в заявлении.

Кандидат уверен, что "люди не поверят в откровенную чернуху, которую делают и распространяют те, кто уже много лет крадет у жителей громады будущее, те кто годами думает только о собственных шкурных интересах, а о людях вспоминает только перед выборами. Эта грязная кампания доказывает лишь одно - старая власть осознает, что сейчас ее последние дни и изо всех сил пытается избежать неотвратимого. Потому что очень боится ответственности за все то, что натворила за все время, когда считала себя безнаказанной".

Я и моя команда идем на эти выборы побеждать, и грязные технологии, которые используют против нас, только убеждают нас в правильности нашего пути и вдохновляют идти вперед. Манипуляции с комиссиями, попытки фальсификаций, грязные методы и черная информационная кампания не помогут старой власти, потому что ее время проходит. Потому что избиратели больше не хотят терпеть тех, кто крадет будущее у них и их детей", - убежден Роман Гах.

Старая власть боится моей победы и прибегла к черных технологий Они ничего не сделали для людей Борщаговки по... Опубликовано Роман Гах Понедельник, 19 октября 2020 г.

Также Роман Гах сообщил, что старая власть использует в своей грязной кампании детей:

Шокирующий цинизм черных технологий старой власти в наших селах. Они используют для раздачи своего грязи против меня детей! Многим нет 18 лет! А платят им по 200 грн. Именно в столько оценили их работу и те глупости, которые есть в листовках, старые чиновники. У меня просто нет слов насколько мне противны люди, которые воруют наше будущее и используют для этого детей, которые должны сейчас учиться, а не быть их инструментом ".

Діти до 18 років роздають "чорнуху" на Борщагівці Шокує цинізм чорних технологій старої влади в наших селах. Вони використовують для роздачі свого бруду проти мене дітей! Багатьом немає 18 років! А платять їм по 200 грн Саме у стільки оцінили їх роботу і ті нісенітниці, які є в листівках, старі можновладці. В мене просто немає слів наскільки мені огидні люди, які крадуть наше майбутнє і використовують для цього дітей, які повинні зараз вчитися, а не бути їх інструментом. Опубліковано Роман Гах Понеділок, 19 жовтня 2020 р.

Напомним, 25 октября в Украине проходят местные выборы. Жители Борщаговской ОТГ, образовавшейся вследствие объединения Софиевской Борщаговки, Петропавловской Борщаговки и села Чайки, будут выбирать главу объединенной громады и депутатов совета ОТГ.

От партии "Слуга народа" на должность главы ОТГ баллотируется Роман Гах.

Ранее Роман Гах заявлял, о подготовке в ТИК масштабных фальсификаций результатов выборов в Борщаговской общине.